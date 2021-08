Bianca Dobroiu, la modella che restò positiva 80 giorni? Colpita dalla variante Delta, il dramma: le sue condizioni

05 agosto 2021 a

a

a

Il coronavirus è tornato a infettare Bianca Dobroiu, la modella di origine rumena, era stata la "paziente 1" di Bologna e ora torna a fare i conti con il terribile male. "Quando ho riletto per l’ennesima volta 'esito positivo' sono rimasta senza parole - ha detto la 24enne al Fatto Quotidiano dopo che lo scorso giugno è rimasta positiva per 80 giorni -. Ho letto e riletto un milione di volte quelle maledette otto lettere, non ci potevo credere". Bianca è stata colpita dalla variante Delta e "sto malissimo, ho gli stessi sintomi dell’anno scorso. Febbre a 39 e mezzo, dolori, mal di testa da tre giorni. Oggi mi è venuto anche il raffreddore e la tosse. Spero di non passare ancora 3 mesi confinata nella mia stanzetta/prigione e soprattutto di non finire ancora in ospedale perché quei giorni sono stati spaventosi".

Variante Delta, tragedia italiana: muore a soli 11 anni, chi l'aveva contagiata

La modella non nega di avere paura, anche se - come da lei stessa ammesso - cerca di sdrammatizzare. "Onestamente - ha proseguito - mi sento anche un po' in colpa, perché sono stata ingenua a non vaccinarmi in queste settimane". Da qui il sospetto: "Tutta la mia famiglia è vaccinata. Se potessi tornare indietro lo farei subito. Evidentemente questi test sierologici non sono così attendibili, oppure sono io ad essere particolarmente sfortunata".

"Ecco le ultime parole prima di intubarlo". Mamma e figlio no vax, lui muore: Covid, testimonianza sconvolgente

Bianca ha ricordato anche di non sapere come abbia preso la variante Delta, forse "a Riccione la settimana scorsa, ma chi può dirlo con certezza? La cosa strana è che sono sempre stata attenta". Tra distanziamento, mascherina e zero abbracci la modella ha osservato tutte le regole. Eppure il Covid non l'ha risparmiata nemmeno questa volta. La speranza ora è che si negativizzi, in tempi più celeri della passata esperienza.

"Come ho visto morire mio padre. E mamma...". Lodi, l'intervista al 20enne che annienta i negazionisti: un racconto che mette i brividi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.