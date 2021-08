Silvio Berlusconi, clamoroso aneddoto di La Russa: "Guidava la macchinetta come un pazzo, le urla di Marta Fascina"

05 agosto 2021 a

L'intervista di Ignazio La Russa al Corriere della Sera è già un piccolo cult. Il vicepresidente del Senato di Fratelli d'Italia era infatti presente all'incontro che si è tenuto in Sardegna, a Villa Certosa, tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni, incontro che ha segnato una nuova "pax" nel centrodestra. E quell'incontro, La Russa, lo ha raccontato al quotidiano di via solferino, dove si è detto impressionato dalla collezione di farfalle del Cavaliere.

Ma non è tutto. Quando gli chiedono se Berlusconi era in forma, la gustosa risposta contempla anche un curiosissimo aneddoto: "In forma? In formissima! Ci ha portato in giro per la villa guidando la macchinetta elettrica come un pazzo, prendeva le curve come un pilota di Formula 1. Lui e Giorgia Meloni davanti; io e la fidanzata di Berlusconi, Marta Fascina, dietro. La fidanzata gli urlava "Vai piano!". Ma lui niente". Insomma, una Marta Fascina spaventata dalla guida spericolata del Cavaliere.

La Russa rivela poi come fosse la prima volta in assoluto per lui a Villa Certosa: "Ero stato invitato tante volte ma sa, io non sono uno che sgomita per andare nei posti, soprattutto in estate". Il pranzol? "Giorgia aveva preso solo il salmone. Silvio le ha detto di assaggiare soprattutto la parmigiana, che infatti era molto buona", conclude La Russa.

