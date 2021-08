David Parenzo, ritorno all'adolescenza: "Ogni giorno con te...". Questa foto della compagna e queste parole: ma davvero?

06 agosto 2021 a

Un David Parenzo in versione "adolescenza spinta". Il conduttore di In Onda, l'uomo di punta della sinistra al caviale, il nostro affezionatissimo Topo Gigio, si spende in attese sviolinate social. Un tenerone, insomma. Sviolinata, ovviamente, a Nathania Zevi, giornalista di Rai 3 e sua compagna.

Scatti e immagini che arrivano direttamente dalla calda estate Romano. E così ecco che Parenzo rilancia su Twitter una fotografia della Zevi immersa in piscina con occhiali da sole, una fotografia accompagnata dal commento: "Un giorno di mezza vacanza con Nathania! Ma in realtà, con te, ogni giorno è una festa e una vacanza indimenticabile...", dunque un cuoricino e un palloncino, e gli hashtag #Roma e #piscina.

Nel frattempo, prosegue la parabola estiva di David al timone di In Onda, il programma che quest'anno conduce su La7 insieme a Concita De Gregorio. Nella puntata di ieri sera, giovedì 5 agosto, tra gli ospiti ecco Rula Jebreal, la quale ha puntato il dito contro "i politici mercenari di morte", ovvero quelli che "vogliono le armi". Stoccata a Salvini e Meloni, ovviamente, nel bel mezzo di un dibattito sugli Stati Uniti.

