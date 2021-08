Sergio Mattarella, lezione a Giuseppe Conte: altro che vacanza radical-chic, alloggerà nella foresteria dell'Aeronautica militare

07 agosto 2021 a

Sergio Mattarella si dedica al meritato riposo. Il presidente della Repubblica si recherà in vacanza ad Alghero. La durata esatta del soggiorno è ancora top secret, come anche le eventuali escursioni, ma è tutto pronto per il suo arrivo domenica 8 agosto. Mattarella è atteso all'aeroporto militare di Fertilia. Per il Capo dello Stato si tratta di una vacanza lontana dagli impegni politici di queste ultime settimane con un unico appuntamento in agenda già fissato per il 22 agosto a Pesaro per l'inaugurazione della 42/a edizione del Rossini Opera Festival.

Sono ancora sconosciuti i dettagli sul suo viaggio, necessari per definire l'apparato di sicurezza e gli spostamenti, e che molto probabilmente verranno resi noti dopo una riunione in prefettura a Sassari. L'unica certezza fino ad ora è che Mattarella sarà ospite dell'Aeronautica militare nella foresteria sita all'interno del Parco di Porto Conte.

Un "buen retiro" lontano da occhi indiscreti ma a pochi passi dalla conosciuta Grotta di Nettuno che il Presidente potrebbe decidere di visitare nei prossimi giorni. Non è esclusa neppure una breve passeggiata alla vicina Alghero, dove domenica potrebbe partecipare alla Messa. Una vacanza all'insegna dell'austerità, l'esatto opposto di quella di Giuseppe Conte. L'ex premier settimane fa è stato pizzicato assieme alla compagna Olivia Paladino nella zona sud della Maremma toscana, a Capalbio, in Costa d'argento, il luogo delle vacanze radical chic per eccellenza.

