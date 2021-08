Francesca Verdini senza precedenti: prima così, poi... impensabile acrobazia in bikini verde

09 agosto 2021 a

Cartoline estive che arrivano dritte dritte dalla coppia Matteo Salvini-Francesca Verdini. Qualche giorno di relax, per la coppia, tra un appuntamento politico e l'altro. I due sono a Bolgheri, in provincia di Livorno. E i due si raccontano sui social, con diverse stories pubblicate sul profilo della figlia di Denis Verdini.

Video su questo argomento Matteo Salvini, festa a sorpresa per Francesca Verdini? Clamoroso raid: durante il party sulla spiaggia... | Video

Eccoli dunque pedalare insieme in bicicletta. Dunque si godono dei meravigliosi tramonti, con il sole che sprofonda nel mar Tirreno. Divertimento e complicità in spiaggia. E poi ecco anche le acrobazie di Francesca Verdini, che in bikini verde si fa immortalare mentre si appende al tetto di una capanna, dimostrando grande prestanza fisica. Infine, l'abbraccio con Salvini in riva al mare e il commento: "Che poi alla fine, ma anche all'inizio, il senso di tutto è qui".

