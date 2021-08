Iva Zanicchi, dramma infinito dopo la morte del fratello: "Colpita dalla variante Delta dopo il vaccino", le condizioni della sorella

10 agosto 2021 a

La sorella di Iva Zanicchi ha contratto il Covid. La variante Delta per la precisione. Ma la cantante ha raccontato che la 85enne è riuscita a sopravvivere grazie al vaccino. "Fin dall'inizio bisognava dire: 'Vacciniamoci tutti perché è l'unico modo che abbiamo per salvaguardarci dal virus e uscire da questa pandemia', invece sono state fatte troppe chiacchiere e ora, anche con il Green pass, non ci si capisce più niente. Serve chiarezza!", ha detto la Zanicchi in un'intervista all'Adnkronos.

L'artista ha dichiarato che sarebbe stata favorevole all'obbligo vaccinale per tutti: "Quando noi eravamo bambini nessuno ci chiedeva il permesso, noi ci mettevamo tutti in fila e ci facevamo il vaiolo, era obbligatorio. Io so cosa significa avere il Covid, ci sono passata e sono per la vaccinazione obbligatoria. Non rende immuni ma almeno non ci fa morire". Poi il riferimento alla sorella: "Si è presa la variante Delta nonostante abbia fatto tutte le vaccinazioni ma non ha praticamente nessun sintomo. Se n'è accorta per caso perché aveva un po' di mal di gola e si sentiva stanca e dovendo andare al mare si è fatta un tampone ed è risultata positiva. Ora sta chiusa in casa aspettando di negativizzarsi ma grazie al vaccino sta abbastanza bene, se non li avesse fatti sarebbe probabilmente morta".

Iva Zanicchi, insomma, difende il vaccino, che già in passato "ci ha salvato da malattie orribili". Infine ha aggiunto: "Se uno non vuole vaccinarsi è libero di farlo ma io lo devo sapere. Deve essere isolato non perché sono antidemocratica ma per la salvaguardia degli altri". E ancora: "Oggi tanta gente ha paura del vaccino perché l'abbiamo spaventata con una cattiva informazione. Dobbiamo ringraziare i tanti signori e signore che ogni giorno vanno in tv a fare gli esperti senza avere alcuna competenza".

