Charlene di Monaco, "la malattia è solo una scusa". Choc, la foto che toglie ogni dubbio: dramma per il principe Alberto

È ancora un mistero la permanenza di Charlene di Monaco in Sudafrica. La principessa aveva lasciato marito e figli dopo un intervento chirurgico alla testa in seguito a una grave infezione otorinolaringoiatrica. Ora però la principessa sta bene e si dedica interamente alle cause della sua Fondazione, tra cui il salvataggio dei rinoceronti in via di estinzione a causa della piaga del bracconaggio. Motivo questo per cui molti rumors ribadiscono che "la malattia è una scusa".

Lo dimostra anche l'ultima foto da lei condivisa. Uno scatto in bianco e nero con gli occhi cerchiati di nero e lo sguardo fiero nelle vesti di una selvaggia guerriera. Anche questa a favore della battaglia contro il bracconaggio. I dubbi però si annidano anche sul suo matrimonio. Alcuni sostengono che tra lei e il principe Alberto sarebbe finita nonostante da poco abbiano festeggiato l'anniversario di nozze.

"Quest'anno - scriveva la principessa su Instagram - sarà la prima volta che non sono con mio marito per il nostro anniversario: questo è difficile, e mi rattrista. Tuttavia, Alberto e io non avevamo altra scelta che seguire le istruzioni dell'equipe medica anche se è estremamente difficile. Lui è sempre stato il supporto più incredibile per me. Le conversazioni quotidiane con lui e i miei figli mi aiutano immensamente a mantenere alto lo spirito, ma mi manca stare con loro. E' stato speciale quando la mia famiglia è venuta in Sud Africa, è stato veramente meraviglioso vederli e non vedo l'ora di riunirmi a loro".

