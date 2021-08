Vittorio Sgarbi dalla parte di Luca Palamara: "Sosterrò lui alle suppletive di Roma", ma il centrodestra pensa a un altro candidato

13 agosto 2021 a

a

a

Vittorio Sgarbi lo ammette: "Luca Palamara? C'è bisogno di una grande operazione verità sugli intrecci tra politica e magistratura, e soprattutto sulle ripercussioni che talune azioni della magistratura hanno avuto nel panorama politico e dunque nella vita democratica del Paese". Con queste motivazioni il critico d'arte annuncia il sostegno suo e di "Rinascimento" (movimento di cui è leader e fondatore) all'ex magistrato ed ex presidente dell'Anm Luca Palamara alle suppletive della Camera nel collegio Roma-Primavalle.

"Il tumore. E loro non ci sono più". Lo strazio e le lacrime di Vittorio Sgarbi in tv: mai visto prima

"Da parlamentare2, argomenta Sgarbi,"e adesso che non è più nei ranghi della magistratura Palamara sarà più libero di svelare quello che ancora non è stato detto sugli intrecci tra politica e toghe. Molte azioni della magistratura sono state influenzate da calcoli politici: molto deve ancora venir fuori". L'endorsement di Sgarbi si conclude con un appello a Matteo Salvini: «Dia il suo pieno sostegno a Palamara».

"Io ne ho 69. Ed è bene che lo abbia fatto". Sgarbi e quella rivelazione che sorprende tutti | Guarda

Ancora non si conosce il candidato del centrodestra, ma tutto farebbe pensare che sia un altro nome e non l'ex toga che ha sollevato il polverone nella magistratura italiana. Per questo l'appello del critico d'arte al leader della Lega, impegnato con i Radicali per i referendum sulla giustizia. Tema che sta molto a cuore a Salvini e in generale a tutto il Carroccio.

"Il Green Pass è assurdo. Ho parlato con Draghi, mi ha detto perché lo ha voluto": Vittorio Sgarbi sgancia la bomba

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.