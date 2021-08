Vittorio Sgarbi: "Film por*** per bambini? Abominevole". Asfaltata la celebre firma: l'ultima agghiacciante follia progressista

12 agosto 2021 a

"Abominevole". Con un solo aggettivo Vittorio Sgarbi descrive l'agghiacciante proposta arrivata dall'estero: creare porno per bambini. Ad avanzare l'idea è stata Flora Gill, niente di meno di una conduttrice radiofonica e giornalista collaboratrice di GQ, ST Style Magazine, The Sunday Times Magazine e Evening Standard. La donna, recentemente ha scritto su Twitter che "qualcuno dovrebbe creare dei porno per bambini".

Di fronte alle tante contestazioni la giornalista ha tentato marcia indietro spiegando le ragioni dietro al suo appello: "Qualcuno dovrebbe creare porno per bambini. Ascoltatemi […]: I giovani adolescenti guardano già i porno, ma online trovano solo video hardcore aggressivi che forniscono una visione terribile del sesso. Hanno bisogno di siti porno di livello base".

Ecco allora l'invito: "Un sito softcore dove tutti chiedono il consenso". Roba da far rabbrividire il critico d'arte che liquida il tutto con un "giù le mani dai bambini". Ma Sgarbi non è l'unico a essere indignato. Sotto alla sua pagina Twitter piovono tantissimi commenti negativi: "Spero sempre nell'estinzione.. è quello che ci meritiamo se siamo arrivati a questo punto", scrive un utente mentre un altro gli fa eco: "È il momento di farsi sentire - altrimenti qui sarà la fine !! Questi son pazzi scatenati !!". Insomma, il pensiero comune è chiaro.

