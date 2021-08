Green Pass, Vittorio Sgarbi: "Ecco come andrà a finire", l'inquietante profezia in una vignetta

11 agosto 2021 a

Tra chi è contrario al Green Pass, senza ovviamente per questo essere un no-vax, c'è Vittorio Sgarbi, il quale ha più volte insistito sulle storture che possono derivare dallo strumento così come è stato concepito.

E una sintesi di queste sue posizioni negative la si può trovare in una vignetta rilanciata su Twitter dal critico d'arte, quella che potete vedere qu in calce. Siamo su una spiaggia italiana, all'aperto ci sono diversi tavolini: le persone bevono, fumano, ridono, si divertono, le donne in topless e le sigarette in bocca. Insomma, si godono la vita. Poi, però, c'è anche una casetta, un locale al chiuso. E dall'interno, una persona chiede: "Posso avere un tavolo all'aperto?". Risponde un lugubre buttafuori che sta sulla soglia: "No! È solo per quelli senza Green Pass!". E Sgarbi, da par suo, chiosa affermando: "Finirà così".

Il critico d'arte ha recentemente puntato il dito contro il Green Pass affermando che "non ha senso all'esterno". E ancora Sgarbi ha criticato lo strumento affermando che "il problema non è il pass, ma come si verifica". E ancora: Ho fatto notare a Mario Draghi l’assurdità del documento per chi sta fuori, nelle arene, nei teatri all’aperto, negli stadi e lui mi ha detto che avviene perché vogliono che tutti si vaccinino", concludeva Sgarbi.

