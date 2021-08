Stasera Italia, scontro tra Paragone e Senaldi: "Il green pass è una vigliaccata". "No, cosa è peggio"

13 agosto 2021 a

Si parla di vaccini e di certificato verde a Stasera Italia News, il programma pre-serale di Rete 4, e l'ex grillino Gianluigi Paragone boccia la certificazione per accedere ai locali al chiuso: “Il green pass è parte della burocrazia, di questa macchina italiana che continua a produrre pezzi di carta, non ha alcuna validità scientifica, è un modo vigliacco e subdolo per arrivare al vaccino di Stato", sbotta il senatore. "Il governo non vuole assumersi le sue responsabilità", attacca ancora Paragone. "Si poteva pensare ai tamponi salivali invece di dare soldi a MPS o Benetton”.

Ma la trovata dei tamponi, soprattutto per quanto riguarda gli insegnanti che non vogliono vaccinarsi, non trova per nulla d'accordo Pietro Senaldi, condirettore di Libero. Che spiega: "Se a uno dici che lo tamponi tutti i giorni, si corre a vaccinare in 48 ore: 99 italiani su 100 preferiscono il vaccino al tampone quotidiano… la verità è che non si riesce a persuadere la gente".

Continua Senaldi: "Ci sono persone che muoiono male di coronavirus, c’è il lockdown, se non ti hanno persuaso la paura di morire o di essere intubato, niente ti convince. Allora lo Stato o mette l’obbligo oppure cerca di indurti a farlo. Il tampone è peggio del green pass".

