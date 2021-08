Gino Strada, Vauro senza mezzi termini: "Buonista del ca***. Risparmiateci le condoglianze"

14 agosto 2021 a

Vauro Senesi, in un articolo pubblicato sul Fatto quotidiano, usa parole durissime sulla morte di Gino Strada. "Risparmiateci condoglianze e coccodrilli. Gino Strada era un buonista del ca*** per tutti quelli, a destra e sinistra, per i quali esistono guerre giuste, specialmente quando hanno cariche di governo o autorità politica", scrive il vignettista. "Oggi è morto un utopista convinto che la pace sia un'utopia realizzabile con la volontà e con la passione", aggiunge.

E ancora, attacca Vauro: "Oggi è morto un sognatore che tentava di praticare i sogni. Oggi è morto un realista certo che la pace non si costruisce con le armi. Oggi è morto un cretino come me e come qualche altro". Quindi ironico prosegue: "Spero solo che il cretinismo buonista sia contagioso più del Covid".

"La speranza è l'ultima a morire, dicono", conclude Vauro Senesi, "ma con Gino io ho imparato che l'ultima a morire è la disperazione".

Gino Strada è morto ieri 13 agosto all'età di 73 anni per problemi cardiaci. Massimo Moratti, che era suo amico ha detto in una intervista a il Corriere della Sera: "Avevo sentito Gino due giorni fa. Aveva progetti, come sempre, ma questa volta doveva preoccuparsi della propria salute. C'erano problemi, lo sapeva, ma nessuno pensava che, così velocemente... Oh, il mio amico Gino. Ha in mente l'amico perfetto?".

