Pietra Ligure, fugge al posto di blocco della polizia: interviene Vittorio Brumotti. Come lo ha ridotto

Ha tentato di fuggire dal posto di blocco della polizia locale ma non ha fatto i conti con Vittorio Brumotti, il biker inviato di Striscia La Notizia. Che lo ha fermato. I fatti sono accaduti il 15 agosto a Pietra Ligure (Savona). Gli agenti, impegnati nei controlli stradali, hanno fermato uno scooter nero. Quando è risultato che il mezzo non era in regola con la revisione, il conducente, approfittando del traffico di Ferragosto, ha provato a scappare. I vigili hanno iniziato a inseguirlo, ma lo scooter riusciva a farsi largo negli ingorghi.

A quel punto però è intervenuto Brumotti, che era in moto e ha assistito alla scena. Il biker, noto in Italia per le sue incursioni nei luoghi dello spaccio di droga, ha raggiunto e bloccato lo scooterista, obbligandolo ad attendere l'arrivo della pattuglia. All'uomo, un marocchino di 42 anni, sono state contestate la revisione scaduta, la guida senza patente e la fuga dal posto di controllo. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

"Ci tengo a ringraziare Vittorio Brumotti. La sua intraprendenza, che ha permesso agli agenti di bloccare il fuggitivo e contestargli tutta una serie di reati, la conosciamo bene tutti e denota, ancora una volta, il suo grande senso civico e la sua attitudine a non tirarsi mai indietro ma a portare avanti in prima persona, con perseveranza e coraggio e anche a rischio concreto della propria incolumità, battaglie importanti nel sociale e contro la droga", ha detto il sindaco, Luigi De Vincenzi.

