Fedez contro Salmo: "Prima le canzoni contro Salvini, poi...". Il concerto a Olbia finisce a insulti politici

18 agosto 2021 a

Il concerto con maxi assembramento di Salmo a Olbia è diventato un caso politico. Tutta "colpa" di una foto che ritrae l'assessore al Turismo Marco Balata, di Forza Italia, dietro le quinte insieme al fratello e manager del cantante, Sebastiano Pisciottu. Poco prima che lo scatto venisse pubblicato su Olbia.it, però, il sindaco del città Settimo Nizzi, sempre di Fi, aveva negato qualsiasi tipo di coinvolgimento del Comune nell'organizzazione dell'evento, scaricando tutte le responsabilità sull'artista.

Immediate le reazioni: come riporta il Messaggero, 11 consiglieri di opposizione hanno chiesto le dimissioni di Nizzi ed è stata annunciata una mozione di sfiducia. Secondo loro, ci sarebbero delle "precise responsabilità in capo all'amministrazione, che non ha saputo o voluto garantire la sicurezza e la salute di turisti e cittadini". Belata, intanto, ha replicato su Facebook: "Ero lì, non mi sono mai nascosto e ho rilasciato dichiarazioni in merito la sera stessa. Per chi gioca sul mio coinvolgimento, dovrebbe portare qualcosa di più sostanzioso a supporto di una foto sfocata, visto che come la maggior parte delle persone, non ero a conoscenza della performance, posizione tra l'altro confermata da tutti".

Nel frattempo è tornato a farsi sentire anche Fedez, che già nei giorni scorsi aveva criticato Salmo per quel concerto, sul quale adesso indaga anche la Procura di Tempio Pausania. In merito all'annullamento del Festival internazionale del Mirto 2021, che si sarebbe dovuto svolgere ad Olbia dal 17 al 20 agosto, il marito di Chiara Ferragni ha detto: "Il concerto protesta di Olbia inizia ad avere conseguenze, ed è giusto che a pagare siano altri, vero? Davanti alla voglia di un artista benestante di cantare fortissimo, piccoli commercianti e artigiani di Olbia oggi si sono visti annullare la sagra del mirto". Nei giorni scorsi, invece, aveva attaccato Salmo proprio per la foto con l'assessore azzurro: "Le canzoni contro Salvini ma prima fammi organizzare un concertino in piazza con l'assessore di Forza Italia. Poi diciamo che l'ho fatto illegalmente che fa figo".

