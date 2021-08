Vaccini, Claudio Borghi e un dossier esplosivo: "Le reazioni avverse al siero", un terremoto

18 agosto 2021 a

Un sondaggio "informale" ha scatenato un'ondata di insulti senza precedenti su Twitter. Al centro della polemica il deputato leghista Claudio Borghi, che rivolgendosi ai suoi follower ha scritto: "Reazioni avverse vaccini Covid. Conoscete qualcuno che abbia avuto una sensibile reazione avversa al vaccino entro un paio di settimane dalla dose? (esclusi i minimi fastidi tipo il male al braccio il giorno dell'iniezione)". A corredo del tweet due possibili risposte che è possibile dare: "Si, conosco qualcuno", "No, non conosco nessuno".

Borghi, poi, ha anche chiesto di avere più dettagli nei commenti. In pochi, però, hanno effettivamente risposto al suo sondaggio. In molti lo hanno insultato e attaccato per questa iniziativa. Qualcuno ha scritto: "Ma il senso di un sondaggio su Twitter di cui non si possono verificare fonti e testimonianze? Cioè vi fate problemi a credere ad articoli magari pure pubblicati con statistiche ecc, ma prendete per oro colato chi vi risponde ad un 'sondaggio informale'??". Immediata la replica del deputato, da sempre scettico sul vaccino anti-Covid: "Pensi un po', con un click posso sapere informazioni da 10mila rispondenti. Dieci volte tanto le risposte ai migliori sondaggi. Certo, ci sono troll, pallisti, mitomani ma non tutti lo sono quindi a volte fare domande così mi porta informazioni molto utili".

Di fronte alle numerose critiche, poi, Borghi ha spiegato: "Fatemi capire, qui c'è un 'vaccino' che fornisce una 'protezione' che a quanto pare dopo sei mesi comincia ad andarsene e vi sembra strano se mi informo sulle reazioni avverse spesso PERMANENTI che possono avvenire ad ogni dose? Ma voi siete matti!". Tra i commenti questa volta spunta anche quello del governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini: "Sulla sua posizione su vaccini e green pass le hanno già risposto Zaia e altri miei colleghi che appartengono al suo partito. Buona giornata".

