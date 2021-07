In Onda, Claudio Borghi e la frecciata a Forza Italia: "Matteo Salvini da Mario Draghi è commovente"

28 luglio 2021 a

a

a

Nella manifestazione a Roma contro il Green pass c'è anche Claudio Borghi. L'economista della Lega viene in fretta raggiunto dalle telecamere di In Onda, il programma di La7, dove Concita De Gregorio e David Parenzo partono subito all'attacco. Ecco che i due conduttori iniziano con le domande a raffica su vaccino anti-Covid e mascherina.

Scuola e trasporti, per ora niente Green Pass. Svolta dopo il vertice Salvini-Draghi, ecco le ultime ipotesi

"Non ha la mascherina", gli dicono dallo studio mentre lui replica: "Sono all'aperto". "Ma sarà vaccinato", interviene a quel punto Parenzo mentre la De Gregorio rincara la dose: "Ma sei vaccinato?". Immediata la risposta: "Sapete che io a questo rispondo sempre che sono affari miei, da quando in qua bisogna sapere cose in merito allo stato sanitario di una persona".

"Non capite, fate danni clamorosi". Borghi esplode contro Montanari: umiliati i "geniali pensatori di sinistra" | Video

E ancora, è la volta della domanda su Matteo Salvini: "Sì, oggi l'ho sentito. Oggi lui da Draghi è stato commovente perché nel governo è solo. Noi siamo i soli a batterci per queste battaglie, eppure basta vedere questa piazza per capire che le persone da rappresentare non sono poche", commenta Borghi. "Salvini - prosegue - oggi è riuscito a fermare l'obbligo di green pass per aerei e treni, che in caso contrario sarebbe stato avviato ieri". In conclusione il riferimento a Sergio Mattarella che ancora una volta ha chiesto agli italiani di vaccinarsi perché a limitare il virus "è la pandemia" e non le misure anti-Covid. "Certo che lo è - tuona Borghi - ma non si può pensare che delle soluzioni sbagliate siano sacre".

"La puzza della c***a per strada". Santori fuori controllo, Borghi sconcertato: "Ma cosa vuole?" | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.