Francesca Pascale, addio alla villa di Silvio Berlusconi: dove andrà adesso e con chi

Un addio e un nuovo inizio. Francesca Pascale, ex di Silvio Berlusconi, ha lasciato Villa Maria, la casa di oltre 1.800 metri quadri, vicino ad Arcore, che il Cav aveva comprato per fare il suo nido. Negli ultimi giorni si era sparsa con insistenza una voce secondo la quale il leader azzurro avrebbe voluto riprendere possesso della sua bellissima villa e farne la sua residenza, visto che ad Arcore ci sarebbe stato più lavoro per Forza Italia.

Proprio questo pomeriggio, la Pascale - come riporta il settimanale Novella2000 - avrebbe lasciato Villa Maria e consegnato le chiavi, che pare siano state già cambiate. L'ex consigliera di Fi nella provincia di Napoli, comunque, non resta certo per strada. Stando a un'indiscrezione riportata da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, pare che la Pascale stia comprando una bellissima tenuta in Toscana, più precisamente nella zona di Lucca, forse per vivere in maniera più riservata la sua vita e la presunta relazione con la cantante Paola Turci.

E non è tutto. Perché pare che la ex di Berlusconi abbia comprato anche una casa a Fregene. A Villa Maria, invece, dovrebbero iniziare a breve i lavori per riadattare la casa, che non ospiterà più Francesca Pascale, ma Silvio Berlusconi con la sua nuova fidanzata, Marta Fascina.

