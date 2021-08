Matteo Salvini "capo dei talebani padani": fotomontaggio dell'assessore Pd, lo sfregio sull'Afghanistan

19 agosto 2021 a

Matteo Salvini ormai ha la pelle dura per farsi abbattere da qualche post particolarmente offensivo che gli viene dedicato dai “compagni” di sinistra. “Pensa di far ridere, a me fa solo pena”, ha dichiarato il segretario della Lega in merito a un post di Claudio Mazzanti, assessore a Bologna in quota Pd che ha pubblicato su Facebook un fotomontaggio che mostra Salvini in versione “capo dei talebani padani”.

Fotomontaggio che tra l’altro è stato realizzato da un fan club ufficiale di Andrea Scanzi, a riprova del fatto che le offese e le prese in giro pesanti nei confronti di Salvini arrivano sempre da una direzione ben precisa. Tralasciando questi orrori che lasciano il tempo che trovano, il leader leghista ha affrontato a lungo il delicato tema del ritorno al potere dei talebani in Afghanistan. E lo ha fatto durante il Festival La Versiliana, svolto a Marina di Pietrasanta.

In particolare Salvini se l’è presa con Joe Biden per le sue ultime dichiarazioni: “Quando dice che non è più interesse degli Stati Uniti stare in Afghanistan, io dico ‘caro Biden, non puoi decidere da solo il destino del mondo’. Se, dopo esserci ritirati da Libia, Siria e Iraq, ci ritiriamo anche dall’Afghanistan, lasceremo anche questo paese in mano alla Cina. Se qualcuno come Biden decide di ritirarsi, ti dovrebbe almeno avvertire. Alleati sì, fessi no: l’Italia deve mantenere la sua presenza diplomatica, non possiamo fare la figura dei vigliacchi”.

