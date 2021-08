Matteo Bassetti e "un 50enne ricoverato in ospedale per Covid". Soldi e vaccini, drammatico cortocircuito

19 agosto 2021 a

Una delle motivazioni più diffuse tra i novax è che facendosi inoculare si fanno gli interessi dei big Pharma. Nulla di più falso, come spiegato da Matteo Bassetti nel corso del suo intervento a Coffee Break su La7. “Oggi chi attacca i vaccini dicendo che facciamo gli interessi delle aziende farmaceutiche - ha esordito l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova - non ha messo sul piatto della bilancia un aspetto fondamentale”.

“Sapete quanto costa il ricovero in ospedale di un 50enne che va in rianimazione per Covid?”, ha domandato Bassetti, che ha poi fornito la risposta: “Tra i 50 e i 70mila euro, mentre una dose di vaccino costa 15 euro. Facciamo molto più l’interesse dei big Pharma mandando la gente in ospedale che non facendole fare il vaccino, perché l’ospedale è dove oggi le grandi aziende farmaceutiche guadagnano di più tra ventilatori, letti di rianimazione, tubi per intubare, antibiotici. Oggi il vaccino è costo-efficacia, investi 15 euro e alla fine riesci a prevenire ricoveri che costerebbero migliaia di euro”.

Secondo Bassetti la politica farebbe bene a mettere in evidenza questo aspetto perché l’Italia non può permettersi una quarta ondata in autunno: “Non possiamo tornare agli ospedali che scoppiano perché c’è una parte di popolazione che non crede ai vaccini. Non ce lo possiamo permettere, qui la politica deve intervenire e avere una voce unica, anche a costo di imporre l’obbligo”.

