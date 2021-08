Afghanistan, Maurizio Molinari a In Onda: "I talebani entrano nelle case di notte e...", quali donne cercano e come le riducono

19 agosto 2021 a

"Durante la notte i talebani entrano nelle case, cercano le donne fra i 16 e i 45 anni non sposate e le portano via": Maurizio Molinari, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, riporta le testimonianze dei giornalisti afgani, che ogni giorno fanno sapere cosa accade a Kabul, la capitale dell'Afghanistan ormai finita nelle mani degli studenti coranici. "Sappiamo che stanno oscurando tutte le immagini femminili nei luoghi pubblici e sappiamo che sparano contro chi innalza il vessillo nazionale afghano - ha continuato il direttore de La Repubblica -. Iniziano a imporre la loro legge e questo moltiplica la voglia di fuggire per chi ha vissuto negli ultimi 20 anni in Afghanistan in un regime ben diverso".

Riferendosi alla folla accalcata vicino all'aeroporto, ben visibile in diverse foto e numerosi video, Molinari ha spiegato: "In quella folla c'erano 10mila persone. Diecimila persone che stanno spingendo per fuggire a tutti i costi dall'inferno dei talebani". Sull'immagine moderata che i nuovi padroni del Paese vogliono dare di se stessi, invece, il giornalista ha detto: "Hanno annunciato la volontà di proclamare l'Emirato islamico ma ancora non lo hanno fatto, perché stanno tentando di creare un governo di coalizione islamico. E questa è la svolta pragmatica della loro leadership".

Molinari, però, ha spiegato anche che i negoziati con gli ex leader per formare il governo di coalizione stanno andando malissimo, perché quello che i talebani offrono è meno di nulla: "La realtà vera è che andiamo verso la proclamazione di un Emirato islamico che si richiamerà in tutto e per tutto al precedente regime islamico del mullah Omar. Questo mette in grande difficoltà il Pakistan, e di conseguenza la Cina, che invece vuole la svolta pragmatica dei talebani".

