Toni Capuozzo, un video sconcertante: "Giura fedeltà ai talebani", ecco che cos'è l'Afghanistan

"Voltagabbana e no". Chi lo è tra gli afghani lo rivela con un post pubblicato sul suo profilo Twitter Toni Capuozzo. Di sicuro tra i "voltagabbana" c'è "il fratello dell'ex presidente afghano Ghani, esule dorato", il quale, scrive il giornalista di Mediaset, "ha giurato fedeltà ai talebani". Come dimostra il video che Capuozzo ha allegato.

Tra quello che voltagabbana non sono, si contano i "tremiladuecento militari del vecchio esercito" afghano che "si sono uniti ai tagiki di Ahmad Massoud, in Panshir". Sono loro il primo avamposto della resistenza al regime talebano.

L'ex presidente Ghani invece è fuggito negli Emirati Arabi Uniti. M"i sto attualmente consultando per tornare in Afghanistan e combattere per la sovranità dell'Afghanistan. Tornerò presto", ha promesso. "Non volevo che da Kabul iniziasse un bagno di sangue come in Siria o nello Yemen, così ho deciso di andare via, di lasciare Kabul. Se fossi rimasto presidente dell'Afghanistan - ha cercato di giustificarsi - la gente sarebbe stata impiccata e questo sarebbe stato un disastro terribile nella nostra storia". E ancora: "Non ho paura di una morte onorevole e disonorare l'Afghanistan non era accettabile per me, ma ho dovuto farlo. Sono andato via dall'Afghanistan per evitare un bagno di sangue e la distruzione". Difficile credergli.

