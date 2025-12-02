Toni Capuozzo, la sveglia a Pd e sinistra: "Sottovalutano l'Islam"

L'assalto degli "antagonisti di sinistra" alla redazione torinese de La Stampa e le parole di Francesca Albanese, che ha parlato di un "monito ai giornalisti", tengono banco a Quarta repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro su Rete 4.

Se per Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, "Askatasuna e i centri sociali sono funzionali alla sinistra per essere al governo di quelle città", l'intervento di Toni Capuozzo è altrettanto duro.

"L'Anpi ha definito quell'assalto squadrista e fascista. Come vedi questo clima?", domanda Porro allo storico inviato di guerra di Mediaset. "Definire quell'assalto squadrista è il giochino delle tre carte - risponde secco Capuozzo -. Lo squadrismo storicamente è fascista, l'olio di ricino, l'omicidio Matteotti. La posizione dell'Anpi rievoca l'atteggiamento del Partito comunista negli Anni di piombo. Il Partito comunista fu centrale nello sconfiggere il terrorismo delle Brigate rosse, che però spesso venivano definite 'i sedicenti compagni', 'i sedicenti comunisti'. Erano comunisti a pieno titolo, anzi cubitale. E così oggi risulta comodo dire 'fascismo'. Ha ragione Bignami a lamentarsi, che persino queste cose fatte dalla sinistra estrema e anarcoide vengono definite fasciste".

I rapporti tra il Pd e i centri sociali violenti.



C'è però un altro aspetto preoccupante e spesso sottovalutato, sottolinea Capuozzo: "Il pericolo del fondamentalismo islamico. La manifestazione era in solidarietà a Mohamed Shahin, l'imam espulso per contatti con persone sospette che hanno portato i fari dell'indagine su di lui. Il grande moto di solidarietà nei confronti della popolazione di Gaza ha fatto abbassare l'attenzione non solo su molti aspetti dell'Islam conservatore, dalla donna all'omosessualità ai diritti dei bambini, ma anche sulla scia di sangue che ha attraversato l'Europa dall'11 settembre in poi".