In Onda, Andrea Crisanti avverte: "Si è aperta la strada all'obbligo di vaccinazione", cos'è cambiato

"Questo apre la strada all'obbligo vaccinale". Andrea Crisanti, microbiologo dell'Università di Padova, ospite di Concita De Gregorio e David Parenzo a In Onda su La7, ha commentato le ultime notizie sul vaccino Pfizer. Il farmaco, infatti, è stato approvato in via definitiva da parte della Fda degli Stati Uniti, dopo una prima autorizzazione emergenziale. A tal proposito l'esperto ha spiegato: "Tutti i vaccini vanno incontro a un processo di revisione via via che si accumulano dati. Nel nostro caso c'era un'epidemia in corso e per facilitare la distribuzione del vaccino è stata data un'autorizzazione in via emergenziale, che è diversa dall'approvazione arrivata adesso".

Parlando della differenza tra le due pratiche, Crisanti ha aggiunto: "L'approvazione definitiva è un processo che richiede la presentazione di dati più complessi, più numerosi di quelli che erano stati presentati prima. Adesso il vaccino di Pfizer ha tutte le caratteristiche di altri vaccini, come quello per la pertosse o quello per il morbillo". Poi, parlando di chi ha sempre definito "sperimentale" questo farmaco, ha detto. "Questo toglie qualsiasi alibi a chi dice - in malafede - che il vaccino è stato autorizzato in via emergenziale".

E non è tutto. Secondo Crisanti, infatti, questa importante approvazione "apre anche la strada all'obbligo": un vaccino approvato è diverso da un vaccino autorizzato in via emergenziale, di fatto certifica che non ci sono rischi per le persone che si sottopongono alla vaccinazione e quindi in qualche modo viene anche giustificato l'obbligo".

