Nunzia De Girolamo e Francesco Boccia fuori controllo: "Destra e sinistra, ma...". Passione rovente, beccati così

"L’attrazione fisica è rimasta stabile, è proprio quella degli inizi". Nunzia De Girolamo si apre sulla sua vita sentimentale e, alla rivista Oggi, rivela che col marito Francesco Boccia procede tutto a gonfie vele. Anche dal punto di vista passionale. "È una cosa rara, siamo fortunati - ha continuato l'ex deputata di Forza Italia -. E riservati: è difficile che ci lasciamo andare a effusioni in pubblico".

Il numero del settimanale Oggi, in edicola da domani, mostra però tutt'altro. Nelle foto rubate si vedono molti baci tra l'ex ministro delle Politiche Agricole per il Pdl, oggi conduttrice, e il marito Francesco Boccia, del Pd. A fare da sfondo agli scatti dei paparazzi è il Togo Bay, il lido di Porto Cesareo balzato agli onori delle cronache per la presenza del ministro degli Esteri Luigi Di Maio mentre l'Afghanistan cadeva in mani talebane. A tal proposito la De Girolamo ha detto: "In realtà stava sempre al telefono".

Parlando delle preferenze sue e del marito in ambito vacanze, ha raccontato di alcuni scontri "ideologici": "Io sono più esigente, mi piacciono le cose di destra: lidi spaziosi, una casa comoda, bei ristoranti. Francesco è più spartano, si adatta: sa come sono quelli di sinistra… Gli va bene tutto, anche una cucina che cade a pezzi: tanto a lui cosa cambia, cucino io!".

