Fedez, il prestito dalle banche e l'aiuto dello Stato. Quanti soldi ha perso per il Covid: i conti in tasca

Curiose scoperte rovistando nelle tasche di Fedez. Come riportato da Andrea Giacobino nella succosa rubrica Poltronissima sul Tempo, anche Federico Leonardo Lucia, rapper famoso col nome d'arte di Fedez ma ormai imprenditore a tutti gli effetti (anche grazie all'appoggio mediatico della moglie Chiara Ferragni) "ha usufruito di 50mila euro di finanziamenti bancari garantiti al 100% dallo stato causa Covid". Questo emerge, spiega con dovizia di particolari il quotidiano romano diretto da Franco Bechis, dalla analisi dei bilanci 2020 di Zedef, la holding controllata dal signori Lucia attraverso la Carini Fiduciaria e gestita dalla madre Annamaria Berrinzaghi, e da quelli di Zdf, a sua volta controllata al 100% dalla stessa Zedef.

La pandemia, si legge nei documenti contabili, ha causato "un generale calo del fatturato dovuto alla chiusura temporanea dell'attività". Per questo motivo Zedef e Zdf si sono viste costrette a "chiedere alle banche nuove risorse avvalendosi delle disposizioni legislative agevolate per l'accesso al credito emanate dal governo". Zedef è proprietaria di un immobile a Milano valutato oltre mezzo milione di euro e, scrive Giacobino, "ha chiuso il 2020 in perdita per 15mila euro su un fatturato di soli 33mila euro".

La Zedef controlla Autoscontri, società di noleggio veicoli di rappresentanza per business meeting e occasioni speciali: anche in questo caso, visto lo stop alla vita mondana, eventi, fiere e quant'altro, nel 2020 si è registrato un rosso di 21mila euro. Nel portafoglio della holding anche il 60% di N-App (il restante 40% è di Franco Lucia, padre di Fedez) che nel 2020 ha perso 3mila euro. Per Zdf, invece "utile di 941mila euro ma solo grazie agli 1,8 milioni di plusvalenza realizzata grazie alla cessione avvenuta nel 2020 alla quotata Be del 51% della Dream of Ordinary Madness (Dom) che svolge l'attività di gestione e promozione di calciatori, cantanti e influencer". Nel 2020 Dom ha registrato 7 milioni di ricavi e un utile di 595mila euro interamente accantonato.

