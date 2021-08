Silvio Berlusconi costretto a disertare la kermesse: "Niente collegamento telefonico", le sue condizioni di salute

30 agosto 2021 a

Gli effetti a lungo termine del coronavirus non danno pace a Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia, già ricoverato e poi dimesso dal San Raffaele di Milano, ha dovuto rinunciare a un collegamento telefonico con "La Piazza 2021, la politica dopo le ferie", kermesse di Affaritaliani.it. Stando alle prime indiscrezioni il Cavalieri si sarebbe presentato in ospedale per controlli di routine, ma a mettere a dura prova le sue condizioni sono ancora le conseguenze del Covid-19. "I medici gli hanno consigliato riposo assoluto" ha spiegato il suo ufficio stampa, che ha comportato un cambio di scaletta all'ultimo minuto.

Lo stesso Berlusconi aveva definito quella del virus la sua battaglia più difficile. L'ex premier era infatti stato ricoverato già lo scorso aprile e per quasi un mese. Altri accertamenti erano stati svolti a meta maggio, con diversi giorni di ospedalizzazione. Berlusconi, che il prossimo 29 settembre compirà 85 anni, ancora una volta avrebbe avuto un leggero problema cardiaco che ha richiesto dei controlli. Secondo quanto si è appreso, gli esami a cui è stato sottoposto hanno avuto esito positivo. Da qui la decisione di farlo tornare nella sua residenza di Arcore.

Intanto il suo nome finisce nella lista dei papabili sostituti di Sergio Mattarella. Con lo scadere dei sette anni alla presidenza della Repubblica, per l'attuale capo dello Stato è iniziato il semestre bianco. Per i partiti la conta alla rovescio sul successore. Tra questi anche Berlusconi, su cui Matteo Salvini si dice fiducioso: "Il Cav al Quirinale? Fa bene a pensarci". E i numeri sembrano sorridergli.

