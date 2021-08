Fabrizio Pregliasco, insulti e minacce dai novax: "Hanno trovato il mio numero". Vergogna di Stato, si aspetta la tragedia?

30 agosto 2021 a

Il caso di Matteo Bassetti ha suscitato grande clamore, ma l’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova non è purtroppo l’unico a cui i novax hanno iniziato a dare la caccia. Anche Fabrizio Pregliasco, ospite de L’aria che tira su La7, ha svelato di essere stato costretto a ricorrere alle denunce perché vittima di un vero e proprio stalking telefonico da parte degli invasati contrari al vaccino.

Se ci sono persone che vogliono morire di Covid, nessuno può impedirglielo: però nel momento in cui iniziano a mettere in pericolo la vita degli altri con minacce e aggressioni, allora bisogna intervenire in modo duro, durissimo. “Minacce a Bassetti? È successo anche a me - ha raccontato Pregliasco - hanno trovato il mio numero e ora mi stanno chiamando da numeri privati insultandomi. Sono andato alla Digos, è terribile”.

“Ricevo chiamate in serie, tre-quattro di fila, su numeri privati. Mi rivolgono minacce di morte, dicono che la pagheremo”, è la testimonianza di Pregliasco. Più o meno la stessa di Bassetti, che è stato inseguito fin sotto casa da un 46enne che lo ha minacciato urlandogli “ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare”. Il tutto mentre riprendeva con il cellulare: queste bestie vanno rinchiuse e va buttata la chiave, è una questione di sicurezza e salute pubblica nazionale ormai.

