Green Pass, la fucilata di Annalisa Chirico contro la Lega: "Ambigua e bipolare. E occhio a queste cifre..."

Si parla delle manifestazioni no vax a Coffee Break su La7 e Annalisa Chirico osserva che ieri 1 settembre, "erano più gli agenti di polizia che i manifestanti nelle stazioni dei treni. Gli italiani sono corsi a vaccinarsi", sottolinea la giornalista. "Il 65 per cento ha completato tutto il ciclo vaccinale. Quindi la maggioranza degli italiani sta da un'altra parte, non è tra quei fanatici no vax".

Per quanto riguarda il voto della Lega in commissione, prosegue Annalisa Chirico, "credo debba essere esaminato dai dirigenti della Lega". Perché nella Lega c'è un'ambiguità che va superata, avevano approvato in Consiglio dei ministri il green pass e poi hanno votato contro". Insomma, conclude la giornalista, "hanno un atteggiamento bipolare". Mentre, ricordiamolo, "il green pass è lo strumento che ha permesso a Draghi di riaprire e di evitare nuove chiusure".

Il voto della Lega aveva scatenato l'ira di Enrico Letta: "Io stigmatizzo la scelta della Lega che con i voti di oggi in Commissione alla Camera contro il Green pass ha deciso di fare una scelta che la pone al di fuori della maggioranza. Quindi chiedo un chiarimento politico su questo punto. Perché la Lega di fatto si mette contro e fuori dalla maggioranza", ha detto il segretario del Pd. Quanto accaduto "dimostra una situazione intollerabile"

