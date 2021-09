Matteo Bassetti, il pianto che lascia perplessi: "Matteo Salvini mi ha fatto male. Attorno a me il vuoto"

02 settembre 2021 a

Matteo Bassetti, da tempo ormai, denuncia di essere continuamente minacciato di morte dal popolo no vax. Tanto che oggi 2 settembre, il direttore dell'unità Malattie infettive dell'ospedale San Martino, è stato sentito in Procura a Genova. Il professore, in una intervista ad Annalisa Chirico per il Foglio, si dice dispiaciuto per l'atteggiamento del leader della Lega: “Non ho ricevuto alcun messaggio da Matteo Salvini, mi ha fatto male”, ha affermato. Insomma, l'infettivologo, che inizialmente sembrava diventato il virologo del centrodestra, ora si sente abbandonato proprio dalla destra, Salvini compreso: "A un certo punto ero l’idolo della destra, del resto le mie personali inclinazioni sono note. Poi vado in tv a dire alla gente di vaccinarsi e attorno a me si crea il vuoto, sono rimasto solo". Parole, quelle di Bassetti, che onestamente lasciano un po' perplessi. Ma tant'è.

Proprio sul messaggio mai arrivato, Bassetti dichiara: “Se arriverà mi farà piacere, ma oggi mi sento politicamente orfano. Su questo tema non possono esistere ambiguità. Il vaccino non è di destra o di sinistra”.

La stessa Chirico, ospite di Coffee Break su La7, ha rimarcato una certa ambiguità della Lega che "deve essere esaminata dai dirigenti" del partito. Perché nella Lega, ha osservato, "c'è un'ambiguità che va superata, avevano approvato in Consiglio dei ministri il green pass e poi hanno votato contro". Insomma, conclude la giornalista, "hanno un atteggiamento bipolare". Mentre, ricordiamolo, "il green pass è lo strumento che ha permesso a Draghi di riaprire e di evitare nuove chiusure".

