Alessandra Mussolini, "cosa farei con lui": la confessione intimissima sul noto politico, fuori il nome

"Con lui mi cimenterei in un bel tango infuocato": Alessandra Mussolini, ex concorrente di Ballando con le Stelle, si lascia andare a questa confessione quando parla di Antonio Bassolino, in corsa per le amministrative a Napoli. I due si sono anche sfidati alle elezioni comunali del capoluogo campano nel 1993. Nonostante la rivalità in politica, però, tra loro c'è sempre stato molto rispetto, come ribadito da lei stessa in un'intervista al Mattino: "Non so se lo voterei né glielo dico, ma di certo con Antonio c’è sempre stato un grande rispetto".

Poi, raccontando qualche dettaglio in più sul loro rapporto, ha aggiunto: “Ballo solo con chi conosco e con Bassolino ci sono stati tanti scontri in passato, ma sempre sul piano politico. C’era tra noi sempre un grande rispetto”. Nel frattempo, la Mussolini continua a condividere dolci ricordi sui social come ha fatto qualche giorno fa, pubblicando su Instagram la foto di una vacanza trascorsa con nonna Romilda quando aveva solo 16 anni.

Bassolino, invece, è attualmente impegnato nella campagna elettorale per le prossime amministrative. L'ex sindaco, che punta a tornare di nuovo alla guida di Napoli, ha annunciato la sua candidatura spiegando di voler rimettere in piedi la città. E in un'intervista a Libero qualche mese fa disse: "Le strade sono dissestate, ci sono buche ovunque, tanti problemi. Ma i fondi del Recovery, se usati bene, possono cambiare il volto di Napoli. Giro nelle periferie: a Barra non c'è un bancomat e per ottenere un certificato nella sede della municipalità a San Giovanni una signora ha dovuto comprare una risma di carta di tasca sua. La digitalizzazione è assente. Voglio valorizzare il porto. M'impegno per l'amore che nutro verso questa città".

