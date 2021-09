Alfonso Bonafede perde la faccia, ecco dove si è sposato: roba da principi. "E pensare che una volta attaccava Rotondi..."

03 settembre 2021 a

Una volta, "Alfonso Bonafede attaccava in tv un democristiano d'altri tempi come Gianfranco Rotondi, 'lei è l'emblema della casta alienata dalla realtà!', gli gridava. Quanti ricordi e per non essere alienato dalla realtà e stare vicino al popolo, l'ex dj Fofò ha festeggiato il matrimonio a Villa Corsini, lussuosa tenuta fiorentina dove si sono sposati principesse di Svezia, magnati indiani e Marco Carrai, simbolo per Bonafede di trame e caste, e pure amico di Renzi. Villa Corsini". Così sulla Stampa Jacobo Jacoboni commenta, in modo ironico, il matrimonio dell'ex ministro della Giutizia, il grillino Alfonso Bonafede.

"C'era tutto, il jeeppone Cherokee coi vetri oscurati, i carabinieri in borghese, la villa blindata, i potenti o ex (Conte) e gli assenti illustri (Grillo). Niente di male, per noi che da sempre amiamo il lusso; a parte il finger food, più grave di questi comici voltafaccia", conclude sempre ironicamente Jacoboni rimarcando il fatto di come il grillino una volta criticasse certi atteggiamenti della cosiddetta "Casta".

Alfonso Bonafede si è sposato con la compagna di sempre, madre dei suoi figli, Valeria Pegazzano Ferrando. Gli ospiti erano 150 e c'è chi ha malignato che erano più polziotti e carabinieri che invitati. Foto bandite dai social, su richiesta degli stessi sposi che avrebbero chiesto la cortesia agli ospiti di non condividere scatti con giornalisti o postandoli in Rete. Tra i presenti l’ex premier e attuale capo politico del M5S Giuseppe Conte, la ministra Luciana Lamorgese, la vicepresidente del Senato Paola Taverna, l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il presidente della Camera Roberto Fico. Assente giustificato Luigi Di Maio, in Slovenia per la riunione informale dei ministri degli esteri dell’Ue, nonché Alessandro Di Battista per impegni di famiglia.

