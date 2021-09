Charlene di Monaco, "collasso e ricovero": l'ultimo capitolo del dramma (mentre Alberto va al ballo con un'altra)

03 settembre 2021 a

Charlène di Monaco trasportata d'urgenza in una clinica in Sudafrica. A raccontare un nuovo e inquietante dettaglio sullo stato di salute della principessa di Monaco è Bild. Il giornale tedesco ha fatto sapere che mercoledì sera Charlène ha subito "un collasso", per cui il trasferimento si è reso necessario. La principessa - ha ricordato a Bild la cognata Chantell Wittstock - è affetta da maggio da una brutta infezione che ha coinvolto naso, orecchie e gola e che l'ha costretta a un intervento chirurgico con delle complicazioni.

Una notizia che arriva dopo l'intervista di Alberto di Monaco a People. Il principe aveva ammesso che la moglie non vedeva l'ora di tornare a casa, dopo mesi di lontananza dalla sua famiglia: "Ha detto scherzando che è pronta a imbarcarsi su una nave da clandestina". Di più, la moglie sarebbe "ansiosa" di ricongiungersi ai figli anche se la data esatta del rientro ancora non c’è: "Dipende da quello che dicono i medici. Ma forse sarà prima del previsto". Eppure, sempre in questi ultimi giorni, è trapelata la foto dello stesso Alberto al ballo con un'altra donna : immagine davvero dura da digerire per Charlene.

E ancora: "Dopo gli ultimi appuntamenti coi medici, sono abbastanza certo che riusciremo a ridurre un po' quel lasso di tempo". Eppure ad ora la situazione sembra farsi più difficile e il ritorno della principessa a Monaco sempre più lontano e non per colpa di un'ipotetica crisi coniugale. Da mesi infatti diversi rumors sostengono che la "fuga" di Charlène sia legata a un imminente divorzio. Niente di più falso per i diretti interessati.

