Ambra Angiolini, orrore dopo il vaccino: "Ferocia inaudita", cosa ha dovuto subire

Tempo di confessioni per Ambra Angiolini, che debutta con un nuovo programma radio, oggi lunedì 6 settembre. Si chiama Le mattine di radio Capital, format tutto al femminile. E intervistata da Repubblica, la compagna di Massimiliano Allegri, mister della Juventus, quando le chiedono perché la radio, spiega: "La radio mi ha salvato la vita in un periodo difficile. In tv non mi volevano più e mi proposero di lavorare a Radio 2, si è acceso il cervello. Mi ha salvato la testa, mi sono sentita libera, ho lavorato sui testi. L'idea di migliorare e essere credibile è stato importante. Poi la radio mi ha tolto la facciona, la faccia sparisce", spiega.

Dunque, quando le chiedono a chi si rivolge col suo nuovo programma, la Angiolini risponde in modo tranchant: "Ai normodotati, come credo di essere io. La normalità è sottovalutata. In questo periodo si alza l'asticella: se non c'è il sangue non ci piace. Vorrei coinvolgere gente normale che sappia fare tutto, lo chiamo "il delirio dei fantasisti", mi farò erudire. Mi rivolgo a chi coltiva la curiosità, sarò anche infantile, tirerò fuori l'adolescente. Al cinema amo i ruoli che sfidano la gravità, il tempo e la ciccia, in radio e in tv resto ragazzina", si confessa.

Infine, la Angiolini rivela anche quanto le è accaduto dopo essersi vaccinata. Già, perché anche lei, come molti personaggi famosi, si era schierata apertamente a favore del siero sostenendo e promuovendo la campagna vaccinale. Come è andata? "Mi hanno insultato con ferocia inaudita, fino ad augurare la morte. Io e mia figlia abbiamo avuto il Covid, sono stata male anche dopo. Siamo tutti vaccinati, la famiglia, Max, tutti. È troppo importante, spero che lo capiscano", conclude Ambra Angiolini.

