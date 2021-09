L'aria che tira, tranello di Myrta Merlino a Maria Giovanna Maglie: "Ma ti sei vaccinata?", risposta sconcertante

06 settembre 2021 a

Si parla di no vax e di obbligo vaccinale da Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, nella puntata di oggi 6 settembre, e Maria Giovanna Maglie esprime tutte le sue perplessità: "I miei dubbi sull'obbligo vaccinale rimangono, sono anche riguardo al rispetto che la maggioranza deve avere nei confronti della minoranza", attacca la giornalista. "Gli obblighi non appartengono mai ad una democrazia, come dice anche la nostra Costituzione. Se serve si esibisce il green pass".

Quindi la conduttrice interviene con una domanda a bruciapelo: "Ti sei vaccinata?". Ma Maria Giovanna Maglie elude l'interrogativo con una risposta "rocambolesca": "Sì e lo rifarò, no e non lo farò, no ma lo farò, decidi tu". Insomma, una specie di tranello per la Merlino e un modo molto plateale per non rispondere alla domanda. "Non lo voglio dire. Anche per i no vax", aggiunge la giornalista.

In un post pubblicato sul suo profilo Twitter la Maglie aveva attaccato più duramente green pass e vaccino ati-covid obbligatorio: "A me la decisione di porre la fiducia sull'obbligo vaccinale pare l'ultima colpo alle nostre regole democratiche - premette -. Il Green pass è il grimaldello, non una misura di garanzia", conclude la Maglie.

