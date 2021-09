Vaccino, "morto d'infarto dopo l'iniezione". Di chi è fratello quest'uomo: tv italiana in lutto, grave insinuazione

09 settembre 2021 a

"Mio fratello è morto", due mesi dopo essersi vaccinato contro il Covid ed essere rimasto comunque contagiato dal virus. L'annuncio disperato via Instagram è di Fariba Tehrani, mamma iraniana di Giulia Salemi, ex protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip e più volte ospite nei salotti televisivi di Barbara D'Urso su Mediaset. Ex naufraga dell'Isola dei famosi, Fariba scrive che Abdolhamid, questo il nome del fratello, si era sottoposto al vaccino anti Covid sgombrando il campo dunque dai sospetti sugli effetti mortali del Coronavirus sui no vax. Al contrario, il sospetto strisciante nel post della Tehrani è che con la morte dell'uomo c'entri proprio il siero.

"Mio fratello Abdolhamid è morto - si legge su Instagram a corredo di una foto del defunto, da giovane -. Aveva fatto il vaccino due mesi fa! Ha preso lo stesso il Covid. Stamattina l’hanno trovato senza vita. Arresto cardiaco. Il mio cuore è a pezzi". "Stanotte - è il dettaglio sconcertante aggiunto dalla Tehrani - aveva sognato mia nonna, i miei genitori e mia sorella defunti. Sono a pezzi, per favore pregate per l’anima di Abdolhamid Mohammad Tehrani".



Tanti volti noti della tv hanno commentato il post di Fariba comunicandole il proprio cordoglio, compresi gli ex compagni in Honduras all'Isola dei famosi, gli ex naufraghi di Canale 5 Miryea Stabile, Beatrice Marchetti, Matteo Diamante e Daniela Martani. Non sono mancati poi i messaggi di altre celebrità come Stefano Sala e Lisa Fusco o Matteo Evandro, amico stretto della figlia Giulia.

Molti followers mettono però in guardia la sorella della vittima e gli altri utenti a non dar spazio a sospetti e congetture sul legame tra il vaccino e l'arresto cardiaco, senza essere a conoscenza della situazione clinica di Abdolhamid, tanto più considerando i due mesi trascorsi tra la vaccinazione e la tragedia.

