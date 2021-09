Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani controcorrente: "La grande ipocrisia sui no-vax. Dicono solo cazz***, ma..."

10 settembre 2021 a

Il Green pass "non serve a limitare i contagi serve ad obbligare le persone a vaccinarsi, lo dicono anche esplicitamente quelle che lo hanno messo in piedi". Giuseppe Cruciani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, entra nel merito della questione no vax e libertà individuale. "Però la cosa grave è di principio, si vuole rendere obbligatorio in modo surrettizio ciò che non si ha il coraggio di rendere obbligatorio", sbotta.

"Questa è la prima grande ipocrisia", prosegue la giornalista, "la seconda ipocrisia è considerare no vax quelli che minacciano Draghi su internet". Ma "quella è una minoranza di persone che giustamente va indagata per impedire e prevenire che certe parole si trasformino in azioni", conclude Cruciani. "Quelle persone sono quattro scalmanati che vanno a dire caz***e su internet".

Sulla stessa linea di Cruciani, l'altra ospite di Paolo Del Debbio, Maria Giovanna Maglie, che tuona: "Non sono un cattivo maestro e non voglio essere né un buono né un cattivo maestro, io cerco disperatamente di mostrare le falle vistose di questo metodo di gestire la pandemia", attacca. "E cerco disperatamente di mantenere per questa nazione dei margini di libertà". Perché, conclude la giornalista, "domani la pandemia finisce e le restrizioni della libertà continuano".

