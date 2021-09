Fernando Magliaro lascia il Tempo per Repubblica, fatto fuori a tempo di record. Voci dalla redazione: lasciato a casa perché "di destra"

11 settembre 2021 a

a

a

Fernando Magliaro dopo 14 anni a Il Tempo si è dimesso per andare a La Repubblica ma poi è successo qualcosa e il giornalista non è più stato assunto. Riporta Il Giornale che il giorno in cui ha preso servizio presso il nuovo quotidiano, in qualità di collaboratore di cronaca romana, ha ricevuto la comunicazione che la collaborazione stipulata due giorni prima era stata annullata dal direttore responsabile.

Burioni "mostro in mostra". Fin dove si spinge Travaglio sul Fatto: occhio a questa pagina | Guarda

Che non sia più stato preso da Repubblica perché "di destra"? Fernando Magliaro è figlio di Massimo storico addetto stampa di Giorgio Almirante. Della destra romana e nazionale dell'Msi. Lo stesso Fernando è stato addetto stampa alla Provincia di Roma con Silvano Moffa, alla Regione Lazio sotto la guida di Francesco Storace, poi ancora al Comune di Roma con Gianni Alemanno.

"Mi sento orfano". Selvaggia Lucarelli arruola Bassetti: manganellate Covid contro Salvini e Meloni

Le trattative erano iniziate a luglio scorso. A fine agosto Repubblica gli ha comunicato che il vicedirettore Carlo Bonini aveva confermato l'ingaggio e di lì a breve avrebbe firmato il contratto tanto che Magliaro dà subito e dimissioni. Ma la sera del giorno successivo Fernando su Twitter manda un messaggio: "Oggi è stato il mio ultimo giorno di lavoro a Il Tempo, dove sono professionalmente nato e cresciuto. Ringrazio i direttori di questi anni, a partire da Franco Bechis e Chiocci e tutti i colleghi con cui ho lavorato in questi 14 anni per l'opportunità che mi hanno offerto". Poi il nulla. E nemmeno una spiegazione. Intanto Magliaro ha cominciato una collaborazione con il Foglio.

"Il momento della lotta di classe": l'ultimo delirio di Michela Murgia, ecco come vuole impoverirci tutti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.