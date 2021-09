Roberto Burioni "mostro in mostra". Fin dove si spinge Marco Travaglio sul Fatto: occhio a questa pagina

11 settembre 2021 a

"Mostri in mostra: i veri freaks out sfilano sul red carpet. Da Burioni alle influencer (ai morti). Al Lido una parata di imbucati in abiti trash". E' il titolo - apparso sul Fatto quotidiano diretto da Marco Travaglio - di un articolo nel quale si attacca il virologo per aver presenziato al Festival del cinema di Venezia. Evidentemente, una grande colpa. Inaccettabile per il giornale filo-Conte.

"Roberto Burioni, anche lui sul red carpet qualche giorno fa, 'anche per testimoniare l'importanza delle vaccinazioni' (?)", si legge nell'articolo. E quel punto di domanda vuole chiaramente insinuare che il virologo non sia andato a Venezia come testimonial della campagna vaccinale ma solo per mettersi in mostra. Un "mostro" dunque.

"Ma con che faccia? La storia più triste di tutti": Roberto Burioni sfila a Venezia e viene massacrato, polemica feroce

"In ogni caso, freak per freak, valeva la pena di tirare sul red carpet - con un biglietto chiunque può sfilare, ma ovviamente è teoria - anche certi bizzarri ospiti", si legge ancora in questo articolo pieno di livore, "come la signora che girava con una maschera d'ossigeno attaccata a una pianta sulle spalle. Magari insieme all'attore Hernan Mendoza e compagna, arrivati a Venezia con due macabre maschere messicane della festa dei morti". Tutti "mostri", insomma, per Travaglio. Senza alcuna distinzione.

"Sui morti bisogna dire la verità". L'ultima vergogna di Travaglio: per dar contro a Draghi "liscia il pelo" ai no-vax

