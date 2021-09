Tagadà, la bassezza di Padellaro contro Salvini: "Pessima figura, cosa c'è dietro i suoi attacchi alla Lamorgese"

14 settembre 2021 a

Antonio Padellaro, ospite di Tiziana Panella a Tagadà, su La7, nella puntata di oggi 14 settembre, attacca Matteo Salvini sulla polemica con il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese: "L'impressione è che Salvini voglia pareggiare i conti dopo che Durigon si è dovuto dimettere". "Quelle dimissioni imposte da Draghi", osserva l'editorialista del Fatto quotidiano, "hanno lasciato un segno dentro l'apparato della Lega perché ora Salvini è assediato soprattutto a livello periferico, dai vari Zaia che vogliono una linea diversa". Quindi, è il ragionamento di Padellaro, "Salvini mette la bandierina utilizzando la polemica con la Lamorgese".

Ma Padellaro rincara: "Lei tra l'altro ha un ruolo delicato, deve stare attenta a quello che dice e quello di Salvini è un modo poco corretto di comportarsi. Non c'è nulla che non sia colpa della Lamorgese. Indebolisce le istituzioni. E Salvini in questo non ci fa una bella figura".

Anche questa mattina il leader della Lega ha tuonato contro il ministro dell'Interno: "Domani arriva in Parlamento la Lamorgese e la Lega chiederà che cosa sta facendo. Perché, fra accoltellamenti, rave abusivi, baby gang, femminicidi, sembra che il ministro dell'Interno sia più interessato a controllare il green pass ai bimbi che vanno a Gardaland e ai ragazzi che vanno in pizzeria. E intanto gli sbarchi continuano e i reati soprattutto per mano di immigrati clandestini". Quindi, ha attaccato Salvini: "O fai il ministro dell'Interno oppure lo lasci fare a qualcun altro".

