Selvaggia Lucarelli, "addio al Fatto Quotidiano". Bomba di Dagospia: non solo Conte, Travaglio sempre più orfano

15 settembre 2021 a

a

a

Selvaggia Lucarelli lascia Il Fatto Quotidiano. Parola di Dagospia che lancia l'indiscrezione aggiungendo che la giornalista "chiuderà il contratto di lavoro con il quotidiano diretto da Marco Travaglio a fine settembre". Un fulmine a ciel sereno e su cui Dago non si dilunga. Ignote infatti le cause. Proprio qualche giorno fa la giornalista ha pubblicato uno scatto su Instagram che la ritrae assieme a Travaglio.

"Ripassate il codice penale". Gaia Tortora a valanga su Selvaggia Lucarelli: schifo manettaro sul Fatto, che imbarazzo | Guarda

Non solo, per Travaglio mesi addietro la Lucarelli si era scagliata addirittura contro Annalisa Chirico in un botta e risposta al vetriolo. Al centro proprio il direttore del Fatto Quotidiano che in un editoriale si era lasciato andare a un commento per la Chirico sessista nei suoi confronti. Ed ecco cosa diceva la Lucarelli: "Vorrei spiegare alla Chirico che se uno ti dà della lecc**lo, il senso è figurato e non occorre scomodare il sessismo per fare siparietti. A tal proposito ricordo il noto libro sessista di Travaglio, in cui i leccacelo per giunta erano quasi tutti uomini".

"Tutto per lo share, anche le donne maltrattate e la sharia": gli insulti di Selvaggia Lucarelli a Signorini

Insomma, cosa abbia spinto la Lucarelli a interrompere la collaborazione con Travaglio e il suo giornale rimane al momento un mistero. Certo è che già nel 2020 la giornalista aveva avuto qualche attrito con il Fatto. Al punto da spingerla ad alcune considerazioni sui social com "continuerò su questa linea, sebbene l’eleganza non sia stata in alcun modo ricambiata".

"Una arrogante che tratta di m***a Parenzo". Selvaggia Lucarelli massacra Concita De Gregorio: "Cosa accadrebbe se fosse un uomo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.