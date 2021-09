Papa Francesco, bomba in Vaticano: "Cardinali negazionisti, ecco chi è ricoverato per Covid"

15 settembre 2021 a

Papa Francesco quando si parla di coronavirus e vaccino è da sempre intransigente. Il capo della Santa Sede, di ritorno dalla Slovacchia, ha ammesso che "anche nel collegio cardinalizio ci sono dei negazionisti" e spiega che "bisogna chiarire con serenità" per "aiutare chi ha paura". Un atteggiamento che Bergoglio sembra non capire: "È un po’ strano - confida raggiunto dal Corriere della Sera -, perché l’umanità ha una storia di amicizia con i vaccini, da bambini abbiamo fatto il morbillo, la poliomielite, e nessuno diceva nulla".

L'unica spiegazione possibile per Papa Francesco risiede nell'incertezza non solo della pandemia, ma anche "nella diversità dei vaccini e anche la fama di alcuni vaccini che sono un po’ di più di acqua distillata, e questo ha creato paura". E ancora: "Alcuni dicono che col vaccino ti entra il virus dentro, o che i vaccini non sono sufficientemente sperimentati… Anche nel collegio cardinalizio ci sono alcuni negazionisti e uno di questi, poveretto, è ricoverato con il virus. Ironia della vita. Hanno paura, bisogna chiarire con serenità. In Vaticano sono tutti vaccinati tranne un piccolo gruppetto che si sta studiando come aiutare".

Poi il Papa è tornato a parlare di religione e della sua decisione di partecipare dopo 21 anni al Congresso eucaristico a Budapest. "Qualcuno pensava male, a proposito della visita a Budapest - premette -, ma era pianificata così, ho promesso al vostro Presidente di vedere il prossimo anno o l’altro se posso venire". Per Bergoglio sono tanti i valori degli ungheresi. In particolare, conclude, "mi ha colpito il senso dell’ecumenismo con una profondità grande, grande. In genere, l’Europa deve riprendere i sogni dei suoi padri fondatori. L’Unione Europea non è una riunione per fare delle cose, c’è uno spirito alla base della Ue che hanno sognato Schumann, Adenauer, De Gasperi, questi grandi che hanno sognato l’Europa".

