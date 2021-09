Guido Crosetto, plauso a sorpresa a Matteo Salvini: "Fa bene al centrodestra". E Giorgia Meloni che dice?

15 settembre 2021 a

"Tiene aperte le due vie". Guido Crosetto liquida così la frecciata di Tiziana Panella durante la puntata del 15 settembre di Tagadà su La7. Per il fondatore di Fratelli d'Italia la Lega non fa affatto male a essere "un po' di lotto e un po' di governo". "Questo dà la possibilità a Matteo Salvini di presidiare l'ala sovranista e sostituire Forza Italia all'interno del Ppe e non è una possibilità negativa per il centrodestra". L'imprenditore è infatti convinto che Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia non riescono a governare in Italia senza una forza che a livello europeo non sia nelle due grandi famiglie: "Per cui - è la conclusione - questo Carroccio fa bene al centrodestra".

Lo stesso Crosetto, nei mesi estivi di maretta all'interno dell'alleanza, aveva avvertito Salvini: "I leader devono sedersi attorno a un tavolo: è lì che si risolvono le controversie. Se non succede queste ferite diventeranno sempre più difficili da curare".

Al centro anche i sondaggi che davano Giorgia Meloni per la prima volta davanti alla Lega, come primo partito italiano. Cifre che hanno comunque portato l'intero centrodestra in orbita, di gran lunga davanti a Partito democrati e Movimento 5 Stelle.

