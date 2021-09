Selvaggia Lucarelli scarica Travaglio e "Fatto"? Rumors: lo zampino di Corrado Formigli, cosa c'è dietro

Gabriele Fazi 16 settembre 2021 a

Dopo un lungo Travaglio (qui matte risate...) Selvaggia Lucarelli ha deciso: molla il Fatto Quotidiano e il suddetto direttore travagliato. La decisione è presa e diventerà ufficiale a partire dalla fine di settembre, quando l'ex collaboratrice di Libero (ebbene sì) libererà virtualmente la scrivania, del resto il contratto era in scadenza. Motivo del divorzio? Vallo a sapere, ma è un dato di Fatto che la signora sia da sempre poco avvezza all'"accollo a lungo termine" (e questo non è certo un male). Probabile che la regina della polemica sia già in parola con altre testate, di sicuro da questa sera farà ancora più parte della squadra di Formigli a Piazzapulita, il programma di approfondimento de La7. Come facciamo a saperlo?

Lo ha detto lo stesso Corrado Formigli: «Abbiamo affidato uno spazio a Selvaggia Lucarelli: incrementerà la sua presenza e avrà una rubrica dal titolo #piazzaselvaggia; userà la sua vis polemica per smascherare fenomeni social e politici». E giù caciara. Altro? Beh, l'annunciata nascita del settimanale cartaceo Tpi (The Post Internazionale), testata "amica" della Lucarelli da domani in edicola, fa pensare a un nuovo e più impegnativo compito da affidare a sua signoria, sottoforma di polpose polemiche - dai vaccini al costo della mortazza col pistacchio -, ma c'è chi assicura che la regina del traffico (nel senso buono, la signora porta clic e i clic portano grano) sia lusingata dal corteggiamento di Urbano Cairo, ovvero dal Corriere della Sera.

La certezza è che l'era di Selvaggia nel quotidiano noto per non avere mai avuto alcuna ossessione nei confronti di Silvio Berlusconi, volge al termine. Iniziò nel maggio del 2015, pochi mesi dopo aver partecipato in qualità di giudice alla terza edizione del programma Rai Notti sul ghiaccio. La tv è in effetti l'altra grande passione della Lucarelli: dal 2016 prende parte, sempre nei panni del giudice inflessibile, al talent Ballando con le stelle,ma è stata anche giurata di Eccezionale veramente. Tra le altre cose ha diretto nel 2018 la parte web della rivista Rolling Stone (si è dimessa dopo tre mesi), ha pubblicato ben 4 libri di successo con Rizzoli e condotto svariati programmi radio. Potremmo andare avanti ma lo spazio è terminato e anche questo è un dato di Fatto.

