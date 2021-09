L'aria che tira, Maria Giovanna Maglie estrema contro Draghi: "In Corea del Nord ci invidiano". Myrta Merlino la ferma, rissa in tv

17 settembre 2021 a

Tuona contro l'estensione e l'obbligatorietà del green pass Maria Giovanna Maglie. Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, nella puntata di oggi 17 settembre, la giornalista sbotta: "Sono sempre stata contraria ma diciamo che da oggi lo sono ancora un po' di più visto che il fatto si è compiuto". E ancora, attacca la Maglie: "Oggi non voglio parlare della libertà perché sarebbe troppo facile per me dire che un governo di tecnici, un governo d'emergenza si sta prendendo dei poteri inusitati".

Quindi la giornalista si lascia andare ad una battuta al vetriolo: "È sotto gli occhi di tutti, Brunetta dice che siamo all'avanguardia, in Corea del Nord staranno morendo di invidia".

A quel punto interviene la conduttrice che la redarguisce: "Ma anche Anthony Fauci dice che siamo i più bravi però, Maria Giovanna non semplificare dai". Ma la Maglie non ne vuole sapere e parte al contrattacco: "Fauci dall’inizio non ne ha azzeccata una. L'America sta messa bene secondo te?", chiede la giornalista. Che conclude: "L'America sta messa malissimo perché c'è una politica ondivaga. Ma io oggi non voglio parlare di libertà voglio dire tre cose sul fatto che è evidente che ce l'hanno tolta la libertà".

