Selvaggia Lucarelli attacca Conte sul Fatto: "Un suicidio. Figura sbiadita, non si capisce cosa dice"

Selvaggia Lucarelli sul Fatto quotidiano - da sempre contiano - usa parole durissime per criticare Giuseppe Conte. "Va bene che del Movimento degli esordi resti poco o niente, ma passare dal 'Vaffan***o' a 'La accompagno alla porta, mi saluti la sua consorte', forse non è esattamente un affare", scrive la giornalista rivolgendosi a Rocco Casalino, coach tv del M5s. Sulle recenti performance di Conte in televisione, attacca la Lucarelli, "finisce di parlare e non sai che ha detto, in quel continuo, sovrumano esercizio di diplomazia e di allergia al conflitto che rischia di renderlo una figura sbiadita. O, peggio, di renderlo il roboante 'avevo ragione io' di Beppe Grillo, che non aspetta altro".

Riferendosi all'intervista del leader del M5s a Piazzapulita, su La7, Selvaggia critica quelle risposte vaghe e scontate: "Formigli gli chiede se è d'accordo con il Green pass e lui 'sì al Green pass, garantendo il diritto al lavoro'. Eh già. E la qualità è il miglior risparmio! Venezia è bella ma non ci vivrei! Formigli ci riprova: 'Che voto darebbe a Draghi?'. Risposta frizzante: 'Ho difficoltà a dare a me stesso i voti, figuriamoci a Draghi?".

E ancora: "Formigli non molla: 'Nel Conticidio di Travaglio si dice che lei doveva cadere già nel 2019' 'I complotti non mi affascinano, certe politiche del mio governo non piacevano'. Allora lo incalza Alessandra Sardoni: 'Cosa non piaceva del suo governo?' 'Non lo so, noi eravamo per l'inclusione sociale'. Eh già. E la cacca del bambino è santa", ironizza la Lucarelli. "Insomma, se va avanti così, il prossimo Conticidio sarà ad opera di Conte stesso. Travaglio ha già il suo prossimo libro in stampa: Contesuicidio".

