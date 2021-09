Vaccino, il pesantissimo dubbio di Roberto Burioni: "Funziona sui bimbi. Ma c'è una cattiva notizia"

20 settembre 2021 a

Per la prima volta Roberto Burioni esprime delle perplessità sul vaccino anti Covid ai bambini. "Buone notizie: Pfizer ha presentato i dati sul vaccino nei bambini di 5-12 anni con una dose ridotta", ed "efficacia ed effetti collaterali sembrano sovrapponibili a quanto visto negli adulti (ottima cosa). Cattiva notizia: i dati si riferiscono a uno studio su 2.200 bambini. Pochi", ha commentato il virologo, docente all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, sul suo profilo Twitter.

Oggi 20 settembre infatti Pfizer ha comunicato che il suo siero è sicuro per anche per i bambini di età compresa tra i cinque e gli undici anni. L'azienda farmaceutica ha infatti mostrato i risultati dei trial clinici che ora dovranno essere sottoposti alla valutazione della Fda e il processo potrebbe completarsi entro la fine di settembre. Ma da quello che emerge è che "nei partecipanti di età 5-11 anni, il vaccino si è mostrato sicuro, ben tollerato e con una forte risposta degli anticorpi", ha fatto sapere Pfizer-BioNTech, precisando che in quella fascia di età è stato somministrato a un dosaggio inferiore (due dosi da 10 microgrammi a distanza di 21 giorni, rispetto a 30 microgrammi).

L'intenzione è di presentare i dati alle autorità regolatorie di Unione europea, Usa e nel resto del mondo "il prima possibile". Quelli di Pfizer sono i primi risultati disponibili: i test clinici di Moderna sui bambini 6-11 anni sono ancora in corso.

