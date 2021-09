Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani monumentale contro il vegano: "Fai quel che vuoi ma non rompermi i cog***"

20 settembre 2021 a

"Potete fare tutte le scelte che volete, ma non dovete rompere i cogl**** agli altri": Giuseppe Cruciani, in una vecchia puntata di Dritto e Rovescio rispolverata da Dagospia su Instagram, si era rivolto così a una vegana perseverante e puntigliosa. Il giornalista, in particolare, aveva detto: "Potete mangiare vegano, avere coraggio, dare ai vostri figli quello che volete, non mi interessa". Poi aveva aggiunto che secondo lui "i vegani più attivi sono anche un po' una setta, ma lasciamo perdere".

Tra l'altro, quello non è stato nemmeno il primo scontro tra Cruciani e la vegana. In un'altra puntata di Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, il giornalista era intervenuto in merito all'invito di Roberto Cingolani, ministro per la Transizione ecologica, a mangiare meno carne. Un appello che aveva fatto esultare gli ultrà del "frutta e verdura". Ecco perché in quell'occasione il conduttore della Zanzara si era presentato in studio da Del Debbio con una bistecca cruda di dimensioni impressionanti.

Dopo aver visto la fetta di carne, la vegana era saltata dalla sedia e aveva protestato: "Ovviamente ci doveva essere questa cosa, questa pagliacciata". E a quel punto era partito il botta e risposta: "Stai zitta un attimo". "Un cadavere, è un cadavere". "Non è un cadavere, è una fiorentina straordinaria. Questa cosa di etichettare alcuni prodotti tradizionali italiani è talmente folle...".

