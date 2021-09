Otto e Mezzo, Andrea Scanzi brutalizza l'avvocato no-Green Pass: "Immorale, avvilente, si rende conto?", caos dalla Gruber

20 settembre 2021 a

a

a

Stupore a Otto e Mezzo. Già, perché nel programma di Lilli Gruber in onda su La7, nella puntata di oggi, lunedì 20 settembre, fa capolino Olga Milanese, avvocato di Salerno e tra i promotori del referendum contro il Green Pass. E quest'ultima, su precisa domanda di Lilli Gruber ("lei ha fatto il vaccino?"), preferisce non rispondere. Sconcertante.

"Non lo escludo". Galli, bomba politica. Covid, ecco che cosa ci aspetta davvero dopo il Super Green pass: Draghi regge?

E tra gli sconcertati c'è anche Andrea Scanzi, ospite in studio, il quale si scaglia contro l'avvocato no-Green Pass: "Sono allibito. L'idea che in pandemia si perda tempo a discutere sul Green Pass è avvilente e immorale. Strumento discriminatorio e di odio sociale? Ma lo sa chi è che esalta l'odio sociale sui social, nella rete, anche al bar? I no-vax, spesso anche i no Green Pass. Li ha letti gli insulti che arrivano a Burioni, Pregalisco, Bassetti e ai giornalisti come me?", picchia durissimo.

"Cos'è il vaccino". Galli, un sospirone raggelante: Gruber costretta a fermarsi | Video

E ancora, riprendendo quanto detto dalla Milanese aggiunge: "Strumento discriminatorio sulla base di che? Si rende conto che ci sono stati 130mila morti? Il Green Pass non si prende lanciandosi dal 15esimo piano o prendendo una tessera di partito. Si prende se uno si vaccina gratuitamente, anche con una sola dose? Dopo tutti questi morti cosa aspettate ancora a fare il Green Pass?", urla il vice-Travaglio.

"Ma si goda la vecchiaia". Gli insulti di Massimo Giannini a Berlusconi: "Vicenda stucchevole" (e la Gruber "gode") | Video

"Se anche lei non si fosse vaccinata e non le piace il vaccino, perché è un siero velenoso - riprende -... c'è una soluzione, caro avvocato: si faccia il tampone ogni due giorni. Spendete 450 euro al mese, con i vostri soldi però, perché chiedere a noi di pagare con i nostri soldi le vostre scelte scellerate è sconcertante", conclude Andrea Scanzi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.