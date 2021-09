Tagadà, Pierluigi Battista da godere: "Battuta molto cattiva, sapete come chiamano il Pd?", sinistra umiliata

21 settembre 2021 a

Ospite di Tiziana Panella a Tagadà su La7, Pierluigi Battista ha parlato di un Partito democratico sempre più in crisi: "C'è una battuta molto cattiva che chiama il Pd 'il partito della Ztl' perché Ztl è la zona di chi abita nel centro storico. E' una battuta, però è vero". A tal proposito, il giornalista ha fatto l'esempio della Capitale: "A Roma - tanto per dirne una - alle ultime elezioni Virginia Raggi ha ricevuto il 70% dei voti al ballottaggio nelle periferie, che storicamente erano zone di insediamento del Partito comunista, del Partito socialista e così via".

Al Pd, invece, è successa la cosa opposta. "Il Pd è risultato primo partito nel centro storico", ha detto Battista. Secondo lui alla base "c'è un problema di identità e adesso che ci si è accorti di questa cosa vedo una rincorsa un po' affannosa all'identità perduta". Ecco perché adesso i dem starebbero tornando alla carica con i loro cavalli di battaglia, come la patrimoniale. "Adesso si torna a parlare per esempio di 'più tasse perché i ricchi devono piangere'". Per il giornalista, invece, il problema principale è che il Partito non sarebbe più in grado di "parlare" con le periferie.

Anche Romano Prodi, ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più su Rai 3 domenica scorsa, non è stato affatto morbido col partito di Enrico Letta: "Il programma attuale è un po' troppo ristretto, ora bisogna coinvolgere la gente".

