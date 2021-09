Maria Giovanna Maglie fa a pezzi Roberto Burioni: "Questo sarebbe pronto alle leggi razziali"

23 settembre 2021 a

a

a

Roberto Burioni non fa che far parlare di sé. Complici le sue affermazioni contro i no-vax. Molte delle quali già criticate. È il caso dell'ultimo sfogo pubblicato su Twitter e rilanciato da Maria Giovanna Maglie. "Chi non si vaccina e usa l’opzione tampone rispetta la legge (come chi puzza) ma la gente lo schifa", è il cinguettio del virologo che ha scatenato l'ira della giornalista. La Maglie infatti a sua volta ha commentato: "Questo sarebbe pronto alle leggi razziali".

"Non ne ho mai azzeccata una". La Maglie si scatena e Mannheimer crolla: dopo la "gufata sinistra"... | Video

Per Burioni non è però la prima volta. Qualche tempo fa l'esperto aveva mosso addirittura il Codacons. Il motivo? L'aver scritto "propongo una colletta per pagare ai novax gli abbonamenti Netflix per quando dal 5 agosto saranno agli arresti domiciliari chiusi in casa come dei sorci". Una frase che non era sfuggita all'associazione dei consumatori che aveva avanzato un esposto contro il virologo.

"Tentativo disperato per la libertà". Una Maglie apocalittica: "Cosa accadrà all'Italia dopo la pandemia"

Nella sua nota Codacons, premettendo di essere a favore dei vaccini, scriveva che "non può accettare che un medico, onnipresente sui mass media e sui canali televisivi privati e pubblici, possa lasciarsi andare ad affermazioni disgustose e insulti raccapriccianti nei confronti dei cittadini che, per i più disparati motivi, non possono o non vogliono vaccinarsi". Da qui la richiesta di radiare Burioni dall'albo.

"Sono inca***". Maria Giovanna Maglie furiosa replica a Guido Crosetto: stoccata al governo sul Green pass

"Ma quale bufera? Quante balle...". Clamorosa Maglie, al fianco della Palombelli per le parole sul femminicidio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.